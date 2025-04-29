هدى المفتي جريئة وبسمة بوسيل وسط البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

القاهرة- مصراوي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، وسط البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذكريات طازجة".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل في مدينة زحلة على نهر البردوني".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رزان الجمال

الفنانة رزان الجمال، نشرت إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يارا السكري

نشرت الممثلة الشابة يارا السكري، صورة لها داخل مستشفى الناس، عبر حسابها على إنستجرام، وقضاء وقت لطيف ومميز مع العديد من الأطفال داخل المستشفى.

ميريام فارس

نشرت المطربة ميريام فارس، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والفل من موقع التصوير".



نسرين طافش

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها في إسبانيا.

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها على موقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إعلانها الجديد لإحدى شركات الاتصالات

محمد رمضان

حرص النجم محمد رمضان على نشر صورًا جديدة على حسابه بموقع "انستجرام" من حفله الغنائي في مهرجان "كوتشيلا" الذي أقيم مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.