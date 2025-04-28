"وداعًا يا أبو قلب أبيض".. محمود الليثي ينعى أمح الدولي

كتب - معتز عباس:

نعى المطرب الشعبي محمود الليثي، محمد أحمد عبدالغني الشهير بـ "أمح الدولي" أشهر مشجعي النادي الأهلي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

ونشر الليثي صورة تجمعه بـ أمح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "وداعًا أمح الدولي حبيب النادي الأهلي ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة يا حبيبي الشعب كله يا أبو قلب أبيض".

View this post on Instagram A post shared by العالمي محمود الليثي (@mahmoudelithyoffical)

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان "أمح" خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من مصطفى قمر بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية

أنوسة كوتة تستعد لطرح ثاني أغاني ألبوم زوجها الراحل محمد رحيم



