قضيتنا مع المندسين.. أشرف زكي: "بتوع الدليفري بيروحوا يصوروا الجنازات"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التجاوزات التي تحدث أثناء تغطية مراسم الجنازات والعزاءات لنجوم الفن، مؤكدًا أنه من المقرر عقد اجتماع غداً بين نقابتي الصحفيين والفنانين لبحث وضع قواعد لتصوير جنازات الفنانين.

وقال زكي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، اليوم الإثنين: "لعل كل الناس متفقة إن بقى في انتهاك وفي عدم احترام لحرمة الموت، زي ما شوفنا في المشهد الأخير شاب عايز يصور الجثمان من الداخل، وإحنا قضيتنا مش مع الصحفيين، قضيتنا مع المندسين".

وأضاف: "في ولاد بتوع دليفري بيروحوا يصوروا الجنازات، قبل كده في لقائنا مع نقابة الصحفيين مشكورين قالوا نقدر نسيطر على العزاء لأنه في مكان، إنما لما تكون الجنازة في مسجد في الشارع أو ناس رايحة المقابر، إحنا مش متحكمين في الشارع، ولابد من وضع حدود، وفي اجتماع الغد هنضع تصورات لهذا الأمر".

وتابع: "أكثر مشكلة هي الجنازات لأن العزاء موجود في مكان يمكن السيطرة عليه، وفي اجتماع الغد لازم نلاقي حلول لهذه المشكلة".

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "الصفا ثانوية بنات" الثالث و"استنساخ" في المركز الرابع

هند صبري تهدي جائزتها في بيروت إلى كل امرأة تحدّت الصعاب