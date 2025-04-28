بالفيديو.. ملك قورة تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة الشابة ملك قورة حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ملك مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتوثيق لحظات حصولها على الإقامة الذهبية.

وكتبت ملك تعليقًا على الفيديو: "أتقدم بكل معاني الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية الشقيقة على منحي الإقامة الذهبية كما أشكر شركة الموفق على تيسير الإجراءات بسلاسة ومهنيه".

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يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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