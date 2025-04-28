إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق في نقابة الموسيقيين

كتب - معتز عباس:

قررت نقابة المهن الموسيقين، برئاسة المطرب مصطفى كامل، إحالة الفنان رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو نسب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان رسمي، أنه تم إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق فيما نسب إليه، وذلك اتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع مؤدي المهرجانات محمد مصطفى، وشهرته "حمو بيكا".

أكد عبدالله على التزام نقابة المهن الموسيقية بالحيادية التامة في التعامل مع جميع أعضائها، مشددًا على تطبيق معايير موحدة في قراراتها.

وأضاف أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام التقاليد والأعراف الفنية يمثل أولوية قصوى للنقابة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن النقابة ستستمر في دعم الفنانين الملتزمين برسالتهم الفنية، وفي المقابل، ستتصدى بحزم لأي مخالفات، وذلك في إطار حرصها على صون الذوق العام والحفاظ على مكانة الفن المصري الرفيع.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف تصريح عمل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعائه للتحقيق، بعد تداول مقطع صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.

وخرج حمو بيكا للدفاع عن نفسه ونشر مقطع فيديو من حفل غنائي لـ رضا البحراوي عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق، طبعاً أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي أنا محترم القرار جداً وملتزم بيه".

وأضاف: "بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم أستاذي النجم الكبير مصطفى كامل، زي ما النقابة قامت بإصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا، تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زيي بالظبط".

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