بالصور| غادة عبدالرازق تشوق جمهورها لعمل فني جديد.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها على السوشيال ميديا كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية التي لم تعلن عنها

ونشرت غادة صورًا لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والفل من موقع التصوير، حزرو بصور ايه بحبكم".

جسدت النجمة غادة عبد الرازق شخصية شفاعات، في مسلسل "شباب امرأة"، التي قدمتها الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي، بينما يؤدي يوسف عمر دور إمام، الذي جسّده الفنان شكري سرحان.

وضم مسلسل "شباب امرأة" نخبة من النجوم، من بينهم محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وشايما الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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