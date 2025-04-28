بإطلالة شتوية | نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها في إسبانيا.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أهلا"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسود يليق بك"، "يسعد جمالك"، "الأعظم في كل شئ"، "قمر ما شاء الله"، "جميلة كالعادة".

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم"الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. فنان إماراتي شهير يكشف الأيام الأخيرة في حياة صبحي عطري قبل وفاته

بهذه الكلمات.. المخرج رامي إمام ينعى أمح الدولي أشهر مشجعي الأهلي



