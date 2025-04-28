محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من حفله الغنائي في أمريكا

كتب - معتز عباس:

حرص النجم محمد رمضان على توجيه رسالة شكر لإدارة مهرجان "كوتشيلا" ، بعد إحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

ونشر رمضان صورًا جديدة من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ممتن للتعاون معي في مهرجان كوتشيلا، لم يكن الأمر يتعلق بالساعة الألماس فقط، التعاون نفسه كان جوهرة حقيقية".

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طرح محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان "قدها من يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي.

وكان "رمضان" تعرض لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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