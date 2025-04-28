بالفيديو.. فنان إماراتي شهير يكشف الأيام الأخيرة في حياة صبحي عطري قبل وفاته

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان الإماراتي سعود أبو سلطان المعاناة والمأساة التي عاشها الإعلامي صبحي عطري قبل وفاته.

ونشر سعود أبو سلطان، مقطع فيديو له على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وتحدث عن معاناة صبحي وتعرضه لظروف مهنية صعبة قبل رحيله، قائلًا: "كنت قاعد أنا وصبحي وقولته عايز اتكلم عن السحر الفيديو اللي عملته قبل كدة، وعايزك تبقي ضيف معايا في البرنامج".

وأضاف: "قالي عندي فكرة برنامج وبشتغل عليها حاليا وحكينا وتناقشنا فيها، رجع لي بعد كدة مدمر والبرنامج أغلق لف على كل القنوات اللي بتاجر بدم صبحي قناة قناة ماحد رضي يشغلوه، واللي هيتفلسف هقول اسامي القنوات، لأني أنا كنت شايف وفاهم يعني اي فنان ومشهور لا تعيش الدور، الناس تكون جنبك بس تطيح شوية ما حد هيعبرك".

وتابع: "صبحي قالي أقسم بالله كل الصحفيين والإعلاميين والممثلين والفنانين اللي بيتاجروا بدم صبحي كلمكم ورفضتوا تعملوا معاه "بايلوت" للبرنامج عشان يعرضها على قنوات ومنصات معينة الكل رفض، وقالي أنا بعاني نفسيا وما حد راضي يشغلني عنه، كلكم رفضتوا صبحي والان تتاجروا بدمه بعد رحيله".

توفي الإعلامي السوري صبحي عطري يوم الأربعاء الماضي.

وكتب موقع "إي تي" بالعربي الذي كان آخر محطات عطري المهنية: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

اشتهر العطري بتقديمه برنامج "ترندينج" عبر قناة "mbc" سابقا. كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها يا هلا، وآخر الأخبار online، وstar world، وموزاييك، وfun news، وwrap up. وقدم النشرة الفنية الأسبوعية ضمن برنامج "سيدتي"، كما عمل معدا في برنامج fashion time.

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