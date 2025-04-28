كيف علق مصطفى كامل على انسحاب عدد من أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين؟

كتب- هاني صابر:

علق المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الأزمة الجارية داخل جمعية المؤلفين والملحنين بعد انسحاب عدد من أعضائها.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: "السادة الزملاء الشعراء والملحنين، سنوات وأنا محترما لعلاقتي الطيبة بالدكتور مدحت العدل وبالزملاء الشعراء والملحنين أعضاء مجلس الإدارة والذين وعدوني ووعدوا الجمعية العمومية بأكملها برفع راية العصيان على كل ما حدث سابقا بالجمعية من كذا وكذا وكذا، وعلى رأس هذه المطالب إزاحة الموظفين المسئولين عن كل ما وصلت إليه الجمعية من إيرادات عشوائية لا تليق إطلاقا بقيمة ما قدموه المبدعون على مدى مشوارهم وحتى الآن وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة لم يحدث شيئا على الإطلاق".

وتابع: "قضوا فترتهم كالسابق في رحاب كل من أعلنوا قبل الإنتخابات أنهم آتون لإستبعادهم وتعايشوا معهم بل وتقريبا أحبوهم حبا شديدا وعظيما وتناسوا لكل الوعود، وآن الأوان أن أحيط حضراتكم علماً بالآتي: منذ فترة طويلة يتم الإتصال بي من معظم الشعراء والملحنين الكبار يطالبوني بضرورة مقابلتي والإجتماع معهم ورغبتهم في الإستقالة وحاولت قدر الإمكان البعد والتهدئة، وفي نفس الوقت جائتني إتصالات عديدة من عدة شركات هامة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية والأداء العلني حاملين لنص القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨

والذي يعطي الحق لنقابة المهن الموسيقية في متابعة حق الأداء العلني وكنت قد لمحت بهذا الأمر في أحد المؤتمرات الصحفية وقالوا لي نصا (حقوق المؤلفين والملحنين المصريين بالعالم كبيرة جدا جدا ولا يتم تحصيلها كما يجب).

واستكمل: "وكانت ردودي عليهم أنني لا أستطيع التحدث في أمر لا أفهم أبعاده وخطواته جيدا ولابد من حضور أطراف تجيد المعرفة في هذا الأمر، وبالفعل تم التنسيق لحضور هذه الشخصية المحترمة وأثنان من أهم الزملاء الواعين والفاهمين جيدا لهذا الأمر، وحضر في منزلي شخصية محترمة جدا جدا من أحد هذه الشركات الكبيرة وتم هذا اللقاء بحضور شاعر كبير وملحن كبير وطرح أمامنا عدة أمور في غاية الأهمية".

وأوضح: "وكانت ردودي كلها واضحة وأمام الشاعر الكبير والملحن الكبير ويشهد عليها الله.. قلت نصا ( أنا لا أرغب إطلاقا في إقحام اسمي ومنصبي كنقيبا للمهن الموسيقية في أي خصومة أو نزاع مع كيان أنا عضوا به كشاعر وملحن وهذا الكيان يرعى مصالح أعضاءا كثيرون وأنا أدير نقابة كبيره وهمومها كثيرة جدا وقبل إتخاذ أي قرار لابد من التريث والتعقل فمسئولية إدارة شئون الناس وأموالهم ومستقبلهم أمانة كبيرة".

وتابع: "وسألت هذا الرجل المحترم بهذه الجلسه سؤالاً واضحا.. لماذا لم تجتمع بالسادة جمعية المؤلفين والملحنين لطرح كل ما تخبرني به من امتيازات غير مُحصلة للمؤلفين والملحنين المصريين؟، فكان رده ردا لا يصح أن أتحدث به الآن" .

وأضاف: "والآن وبعد كل مايحدث معي شخصياً ومع الزملاء الشعراء والملحنين،أُعلن إنضمامي رسميا إلى صفوف الساده الزملاء المؤلفين والملحنين المُتضررين جراء مايحدث من عشوائية في توزيع الإيرادات وعبث بحقوق المؤلفين والملحنين".

يذكر أن، عدد من أعضاء جمعية الملحنيين والمؤلفين أعلنوا انسحابهم منها بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن بلال سرور.