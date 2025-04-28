بهذه الكلمات.. المخرج رامي إمام ينعى أمح الدولي أشهر مشجعي الأهلي

كتب- هاني صابر:

نعى المخرج رامي إمام، محمد أحمد عبدالغني المعروف بإسم "أمح الدولي" أشهر مشجعي النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

ونشر رامي إمام، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء لله.. ربنا يرحمك يا أمح ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته ويصبر أهلك .. أكيد انت في مكان أحسن".

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان "أمح" خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.