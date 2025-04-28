أحمد مالك: التمثيل في سن صغير فادني وضرني وعصام عمر كان يائس في البداية

كتبت- منال الجيوشي

تحدث الفنان أحمد مالك خلال ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تجربته الفنية وكيفية نضجه كممثل.

وقال: "في فيلم الجزيرة ٢، نصحني المخرج شريف عرفة بقراءة الأدب لأن الرواية تساهم في تنمية الوعي الداخلي وتخيل الشخصيات بشكل أعمق، لما كنت أصغر، كنت مندفع أكثر، لكن حاليًا أصبحت أهدا”.

وأضاف مالك: "المسرح علمني كثيرًا، خصوصًا في التعامل مع العلاقات الإنسانية على خشبة المسرح”.

وعن الاتهامات الموجهة للجيل الحالي من الممثلين بعدم الثقافة، أوضح: "الممثل مش لازم يكون قاري في كل حاجة، وده يعود لذوقه الشخصي، المهم هو الاستفادة من كل شيء لتنمية الشخصية اللي يقدمها”.

وأشار أيضًا إلى تأثير الشهرة المبكرة، قائلاً: "الشعبية في سن صغير كانت صعبة عليّ نفسيًا، لكنني كنت محظوظًا بالدعم الذي تلقيته من زملائي في الفن، وهذا ساعدني في التقدم في مشواري”.

واستطرد قائلا: "بداية مشوار الممثل تكون مأساة، وعصام عمر كان يائسا في البداية ولكن استعاد شغفه بعد أن سافر وترك مصر وهنا يكمن الحظ عندي أني عملت في سن صغير".

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، ويتضمن عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، إضافة إلى ندوات وورش عمل لدعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي

يُذكر أن المهرجان، الذي تأسس عام 2015، تنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وبدعم من عدة جهات منها ريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، محافظة الإسكندرية، وشركة نيو سينشري وباشون للإنتاج الفني.