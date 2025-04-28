تركي آل الشيخ يشيد بإنجازات هيئة الترفيه في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

كتب- هاني صابر:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالإنجازات التي حققتها هيئة الترفيه في عام 2024 المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "أرقام مميزة حققتها هيئة الترفيه في 2024، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم وتمكين قطاع الترفيه من استقطاب وتنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة في جميع مناطق ومدن المملكة".

وكان تركي آل الشيخ، وجه مؤخرا رسالة شكر لولي عهد الممكلة الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

‏وأضاف: "كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".