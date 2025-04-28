تركي آل الشيخ ينعى أمح الدولي أشهر مشجعي الأهلي

كتب- هاني صابر:

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمد أحمد عبدالغني المعروف بإسم "أمح الدولي" أشهر مشجعي النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

ونشر آل الشيخ، صورة الراحل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين يا رب العالمين".

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان "أمح" خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.