ميار الغيطي توجه رسالة لشقيقتها "مي" بعد زفافها على طبيب بريطاني

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ميار الغيطي، رسالة لشقيقتها "مي" بعد احتفالها مؤخرا بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون.

ونشرت ميار، صورتين لها مع شقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "رؤية أختي الجميلة تتزوج حب حياتها كانت لحظة ستبقى محفورة في ذاكرتي للأبد.. أتمنى لكما حياةً مليئةً بالحب والضحك والسعادة الأبدية.. إلى بدايات جديدة وذكريات خالدة".

واحتفلت الفنانة مي الغيطي، يوم 20 أبريل الجاري، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن، مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.