في ذكراه.. تفاصيل اتهام نور الشريف بالخيانة بسبب فيلم

كتب-مصطفى حمزة:

واجه الفنان الراحل نور الشريف، عدة أزمات بسبب حماسه للمشاركة في إنتاج وبطولة فيلم عن فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، ووصل الأمر إلى حد مطالبة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بمنع عرض الفيلم.

الفنان الراحل نور الشريف، الذي تحل اليوم اليوم ذكرى مولده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946، تحدث عن ما تعرض له من ظلم بسبب فيلم "ناجي العلي"، في حوار له قبل رحيله مع الكاتب مدحت العدل.

وقال: "أفظع شيء في الدنيا الإحساس بالظلم، زملاء لي شاركوا في هذه المذبحة، بعض الأقلام اتهمتني أني خائن، وتقاضيت 3 مليون دولار من منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم الفيلم".

وتابع: "ماحدث أن (أبو عمار) الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات جاء في زيارة إلى مصر ليلتقي بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليمنع عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن أسامة الباز بصفته مستشارًا للرئيس شرح لمحمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر، أن الفيلم لا يتعرض بالإساءة للمنظمة الفلسطينية، فأمر (مبارك) بعرض الفيلم".

فيلم "ناجي العلي"، تناول ملامح من حياة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، وواقعة إغتياله، وكتب السيناريو والحوار الكاتب بشير الديك، وتولى إخراجه عاطف الطيب، وقام الفنان الراحل نور الشريف ببطولته بمشاركة الفنان الراحل محمود الجندي، والفنانة ليلى جبر، وتم رفع الفيلم من دور العرض بسبب الأزمة.

وظل الفيلم ممنوعا من العرض لما يقرب من اثنين وعشرين عاما، ليعرض للمرة الأولى على التليفزيون المصرى فى 2014، ليرد الاعتبار لبطله ومنتجه الفنان الراحل نور الشريف.

الفنان الراحل نور الشريف، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.