مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير الراحل نور الشريف الذي تحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاده.

ونشرت مي، صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رجائي في الله وإيماني برحمة ربنا الرحمن الرحيم أنك في مكان حلو وأجمل من الدنيا".

وتابعت: "واحشني يا بابي، وكل سنة وأنت أصغر سنة، بحبك".

وأضافت: "كل سنة وإحنا أقرب لك سنة (على رأي سارة).. رجاء الدعاء والفاتحة".

يذكر أن، الراحل نور الشريف من مواليد 1946 وتزوج من الفنانة بوسي عام 1972 وله ابنتان هما سارة ومي.

واختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية روميو وجولييت، وأثناء البروفات تعرف على الفنان عادل إمام الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم "قصر الشوق".

قام بالإخراج المسرحي أول مرة على مسرح الهناجر بمسرحية "الكاهن"، كما قام بالإخراج السينمائي لمرة واحدة بفيلم "العاشقان".

ومن أبرز أعماله الفنية: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وفيلم سواق الأتوبيس ، وفيلم العار، وفيلم مسجون ترانزيت، وفيلم جري الوحوش" وغيرها.