غدا.. الثقافة تناقش "سيناء أرض الفيروز والحضارات" بملتقى الهناجر الثقافي

كتبت- منال الجيوشي

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد تحرير سيناء، يعقد قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "سيناء أرض الفيروز والحضارات" في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور .

ويستضيف الملتقى الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة أماني فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان سابقاً وأستاذة الاقتصاد الدولي، اللواء الدكتور محسن الفحام أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة، اللواء أركان حرب هشام الهناوي مستشار الشئون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، اللواء أركان حرب الدكتور محمد الهمشري المتخصص في الاستراتيجيات وإدارة الأزمات والمخاطر بأكاديمية ناصر العسكرية، الإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش