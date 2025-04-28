سعد الصغير ينعى أمح الدولي: "ربنا رحمك من التعب"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان سعد الصغير، محمد أحمد عبدالغني المعروف بإسم "أمح الدولي" أشهر مشجعي النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

ونشر سعد، صورة له مع الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يرحمك يا حبيبي، معلش كنت تعبان كتير.. ربنا رحمك من التعب، إنا لله وإنا إليه راجعون هتوحشني يا أمح.. بحبك من كل قلبي، البقاء لله ندعي كلنا بحب لأخونا وحبيب الكل أمح الدولي".

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان "أمح" خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.