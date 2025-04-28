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ماذا قالت مي كساب عن أول إنسان آمن بموهبتها؟

01:48 م الإثنين 28 أبريل 2025

ماذا قالت مي كساب عن أول إنسان آمن بموهبتها؟

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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة مي كساب، عن أستاذ موسيقى وأول إنسان آمن بموهبتها.

ونشرت مي كساب، صورتها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان نفسي من زمان ألاقي الصورة دي وأتكلم عن أستاذي تامر نصر أستاذ الموسيقى ومدربي الأول وأول إنسان آمن بموهبتي وأنا صغيرة وكان بيدربني وبيحفظني وقدمني في حفلة أضواء المدينة".

وأضافت: "كنت مطربة طنطا الأولى وشجعني عشان أكمل حلمي، وكملته ولسه هكمله بفضل الله العلي الكريم.. تحية لأستاذي العزيز وربنا يديله الصحة وطولة العمر".

يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت بموسم رمضان 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان.

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A post shared by Mai Kassab (@maikassab)

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