عمرو عبدالجليل ينعى أمح الدولي

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان عمرو عبد الجليل، عن حزنه لوفاة أمح الدولي، صباح اليوم الإثنين، بعد معاناته من أزمة صحية.

الفنان عمرو عبد الجليل، نشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، صورة تجمعه بالراحل، وكتب: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أمح".

الصفحة الرسمية للراحل أمح الدولي، في موقع فيسبوك أعلنت صباح اليوم عن الوفاة، والذي جاء كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، أرجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".