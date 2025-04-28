أنوسة كوتة تستعد لطرح ثاني أغاني ألبوم زوجها الراحل محمد رحيم

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد مدربة الأسود أنوسة كوتة، لطرح ثاني أغاني ألبوم زوجها الراحل المبدع محمد رحيم، وهي بعنوان "عم الجمال".

أغنية "عم الجمال"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وتم طرح البرومو الدعائي لها، عبر صفحات الملحن الراحل بمواقع التواصل.

أنوسة كوتة، طرحت في مارس الماضي، أول أغاني ألبوم زوجها الراحل وهي بعنوان "حبيبي"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع خالد نبيل، وتولت إخراجها الفنانة نهال نبيل، التي شاركت بالغناء أيضا.

المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، ولحن خلاله ما يزيد عن الـ 500 أغنية، وغنى من ألحانه أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، محمد فؤاد، روبي، نانسي عجرم، نوال الزغبي، إليسا، وغيرهم.

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