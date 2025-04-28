"الناس كلها زعلانة".. ندى بسيوني تنعى أمح الدولي

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ندى بسيوني، محمد أحمد عبدالغني المعروف بإسم "أمح الدولي" أشهر مشجعي النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

ونشرت بسيوني، صورة لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمك يا أمح يا طيب ويسكنك فسيح جناته .. لن ننساك يا حبيبي".

وأضافت: "الناس كلها زعلانة على فراقك.. مشيت بدري، ولكن أكيد في مكان أحسن بإذن الله".

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان "أمح" خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.