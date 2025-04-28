أول تعليق من ليلى أحمد زاهر على حفل زفافها.. وزوجها يرد (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها بفستان الزفاف.

ونشرت ليلى زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما زلت أشعر وكأنني في حلم.. شعرتُ وكأنني أميرةٌ حقاً بهذا الفستان الآسر".

ورد زوجها الفنان هشام جمال، قائلا: "أحلى واحدة".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، الأربعاء 23 أبريل بمنطقة الأهرامات، وأحيا الحفل المطرب محمد حماقي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.