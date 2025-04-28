نجل محمد الحلو يكشف تفاصيل الجراحة التي خضع لها والده

نجل محمد الحلو يكشف تفاصيل الجراحة التي خضع لها وا

كتب-مصطفى حمزة:

كشف حمادة الحلو، تفاصيل الجراحة التي خضع لها والده المطرب محمد الحلو، يوم السبت الماضي.

حمادة الحلو، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قال: "الوالد محمد الحلو، خضع لجراحة تسليك شرايين الساقين، والحمد لله عاد إلى المنزل لمتابعة العلاج، وحالته الصحية جيدة ".

حمادة الحلو "نجل المطرب محمد الحلو"، نشر صورة والده مع طبيبه، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس، وكل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور حسن عبد السلام رئيس وحدة الأشعة التداخلية".

المطرب محمد الحلو، بدأت معاناته من انسداد شرايين الساقيين، منذ حوالي عامين، وخضع لجراحة لتركيب دعامات.