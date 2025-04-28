بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذكريات طازجة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا بسومة، ما شاء الله جميلة، قمر، بسمة الجميلة، ملكة".

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.