بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد

كتب - معتز عباس:

طرح النجم تامر حسني الإعلان الرسمي لفيلم "ريستارت" والمقرر عرضه في السينمات شهر مايو المقبل.

ونشر تامر برومو فيلم "ريستارت" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الإعلان الرسمي لفيلم "ريستارت"، في السينمات يوم ٢٩-٥ بجميع دور العرض، إن شاء الله في مصر و العالم".

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الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

فيلم"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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