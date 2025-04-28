"أحبك إلى ما لا نهاية".. ليلى زاهر تهنئ والدها أحمد زاهر بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة ليلى زاهر على تهنئة والدها أحمد عيد زاهر بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل يوم 28 من شهر أبريل.

ونشرت ليلى مجموعة صور مع والدها من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأول رجل أحببته على الإطلاق، أكبر حامي لي، بطلي للأبد، وأنقى قلب أعرفه، بحبك يا بابا أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات، شكرًا لكم على حبكم اللانهائي، ودعمكم، ولكونكم دائمًا مكاني الآمن، أنا سعيده جدًا لكوني ابنتك وأكثر مباركًا لأدعوك صديقي المفضل، أتمنى أن يجلب لك هذا العام كل السعادة التي تستحقها أحبك إلى ما لا نهاية، أبي".

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وأقيم يوم الأربعاء الماضي، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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