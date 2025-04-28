بسمة بوسيل "جريئة" وهند صبري بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

خطفت الفنانة التونسية هند صبري أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق.

منى زكي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، لتنشر صورا عبر حسابها بموقع "انستجرام" ظهرت مرتدية فستان طويل ومميز.

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري صورًا لها بطريقة "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" والتي نالت إعجاب المتابعين.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا على حسابها بموقع "انستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل يناسب أجواء فصل الربيع.

دعاء حكم

نشرت الفنانة الشابة دعاء حكم صورًا جديدة من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، لتنال إعجاب المتابعين.

ياسمينا العبد

خطفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد أنظار المتابعين على موقع "إنستجرام" بعد نشرها صورًا لها على السوشيال ميديا.

رحمة أحمد

فاجأت الفنانة رحمة أحمد متابعيها على موقع "انستجرام" بأحدث ظهور لها، حيث ظهرت مرتدية فستان سهرة مميز كشفت به عن جمالها.

مايان السيد

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها على "انستجرام" حيث ظهرت بإطلالة "جريئة" خلال رحلتها في تايلاند.

رامي صبري

شارك المطرب رامي صبري متابعيها أحدث ظهور لها من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عامًا، والمؤهلة لكأس العالم.

بسمة بوسيل

خطفت المطربة المغربية بسمة بوسيل أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورًا لها بإطلالة "جريئة" مرتدية "شورت قصير"، أثناء قضاء إجازة الربيع في مدينة دبي.