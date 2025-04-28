حدث بالفن| زفاف شقيق شريف مدكور وفنان يخضع لعملية جراحية وشيريهان تهنئ محمد صلاح
12:00 ص الإثنين 28 أبريل 2025
كتبت- منال الجيوشي
نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وفنان يخضع لجراحة، وزفاف شقيق شريف مدكور، وغيرها من الأخبار
حدث بالفن زفاف شقيق شريف مدكور شيريهان تهنئ محمد صلاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الحالة الصحية لمحمد الحلو إحالة رضا البحراوي للتحقيق نجلاء بدر حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام تامر حسني بحفل قصر البارون الموسيقار أمير عبد المجيد مي عز الدين الشيف إبراهيم شعبان
فيديو قد يعجبك:
إعلان