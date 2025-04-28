حدث بالفن| زفاف شقيق شريف مدكور وفنان يخضع لعملية جراحية وشيريهان تهنئ محمد صلاح

كتبت- منال الجيوشي

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وفنان يخضع لجراحة، وزفاف شقيق شريف مدكور، وغيرها من الأخبار