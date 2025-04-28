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صلاح عبدالله يهنئ "صلاح" بالتتويج بالدوري الإنجليزي: "مصر فرحانة لفرحتك"

02:00 ص الإثنين 28 أبريل 2025

صلاح عبدالله

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان الكبير صلاح عبدالله التهنئة للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ونشر صلاح عبدالله صورة له مع "الكينج المصري" محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "‎١٠٠مليون مبروك يا بني، مصر فرحانة لفرحتك يا محمد".

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة كبيرة على فريق توتنهام هوتسبير 5/1 على ملعب "أنفيلد".

صلاح عبدالله ومحمد صلاح

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صلاح عبدالله محمد صلاح الدوري الانجليزي
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