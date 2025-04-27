بالصور.. تكريم أحمد مالك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب - معتز عباس:

تصوير / حازم جودة:

قدم الفنان طه دسوقي جائزة هيباتيا الذهبية، تكريمًا للفنان أحمد مالك، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .

وأعرب مالك عن سعادته بالتكريم في مهرجان الإسكندرية، قائلًا:ا:" التكريم ده معناه إني ماشي صح".

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة" إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرهم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الظهور على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ،وكان من أبرز الحضور محمود حميدة و بشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل والمخرج أمير رمسيس وسلوى محمد علي وأعضاء لجان التحكيم ومجموعة من النجوم .

تقام اليوم الأحد الموافق ٢٧ أبريل فعاليات افتتاح الدورة الحادية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش في والذي قدمته الفنانة بشرى.