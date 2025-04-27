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شيريهان تهنئ محمد صلاح على التتويج بالدوري الإنجليزي.. ماذا قالت؟

10:46 م الأحد 27 أبريل 2025

شريهان

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كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة شيريهان التهنئة لـ "الكينج المصري" محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونشرت شيريهان صورة لمحمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس"، وكتبت: "بسم الله ما شاء الله".

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة كبيرة على فريق توتنهام هوتسبير 5/1 على ملعب "أنفيلد".

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شريهان محمد صلاح الدوري الانجليزي
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