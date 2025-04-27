ريهام عبد الغفور: شكرا أهل إسكندرية على تكريمي وأهدي الجائزة لوالدتي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير / حازم جودة:

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتكريمها في الدورة الحادية عشرة كم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .

وقدم الفنان خالد كمال التكريم لصديقته ريهام عيد الغفور التي قالت إنه بمثابة مساحة آمنة بالنسبة لها.

وقالت ريهام عبد الغفور خلال تكريمها: أهدي التكريم لوالدي لأنه علمني احترام وحب هذه المهنة، كما أهديها لوالدتي لأنها تقوم بالدعاء لي".

ووصفت ريهام هبد الغفور أهل الإسكندرية ب"أحسن ناس" بعد تكريمها مرتين خلال مهرجانات مختلفة منها مهرجان الفيلم القصير.

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة" إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرهم.

ووصل كوكبة كبيرة من النجوم على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ،وكان من أبرز الحضور محمود حميدة و بشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل والمخرج أمير رمسيس وسلوى محمد علي وأعضاء لجان التحكيم ومجموعة من النجوم .