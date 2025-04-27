قبل تكريمها.. ريهام عبدالغفور تخطف الأنظار في حفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب - معتز عباس:

وصلت منذ قليل، الفنانة ريهام عبدالغفور، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشر.

وخطفت ريهام عبدالغفور الأنظار من على "الريد كاربت" بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل ومميز.

يشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة، إذ قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون خلال السنوات الماضية، كذلك تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والتليفزيون

كما يشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ".

‎ويشارك في المهرجان 9 أعمال سينمائية، من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية.

‎ وتنافس في قائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلما ما بين عربيا وأجنبيا، فيما تضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلما، وينافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أعمال.

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