بـ" فستان صيني تقليدي".. هدى المفتي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى مجموعة صور لها على حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي ترتدي "فستان" صيني تقليدي.

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يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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