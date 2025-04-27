بالصور.. شيري عادل تصل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب - معتز عباس:

وصلت الفنانة شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الدورة الحادية عشر.

وحرصا الثنائي على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، في الحفل الذي من المقرر أنه تقدم افتتاحه الفنانة بشرى مساء اليوم الأحد 27 أبريل

ويشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة، إذ قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون خلال السنوات الماضية .

كما سيتم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والتليفزيون

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ".

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