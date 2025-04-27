سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها شادي.. ونجمات الفن يقدمون له التهنئة (صور)

كتب - معتز عباس:

احتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي.

ونشرت سميرة مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على انستجرام، يوثّق أجمل اللحظات بينهما على أغنية "ماليش غيرك".

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة شادي، وكتبت: كل سنة وانت طيب يا شادى .. عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وعلقت المطربة لطيفة: "حبيبي ربنا يحميه ويحافظ عليه"، كما كتب الفنان سعد لمجرد: "كل سنة وانت طيب يا شادي".

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ووجهت نجمات الفن التهنئة لـ شادي، أبرزهن المطربة بسمة بوسيل، الفنانة ليلى علوي، الإعلامية هبة الأباصيري، والفنانة هند صبري

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