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سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها شادي.. ونجمات الفن يقدمون له التهنئة (صور)

08:03 م الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال شادي بعيد ميلاده مع والدته
  • عرض 14 صورة
    سميرة سعيد وابنها شادي
  • عرض 14 صورة
    سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها شادي
  • عرض 14 صورة
    احتفال شادي بعيد ميلاده مع والدته سميرة سعيد
  • عرض 14 صورة
    شادي نجل المطربة سميرة سعيد
  • عرض 14 صورة
    سميرة سعيد وابنها شادي
  • عرض 14 صورة
    شادي ووالدته سميرة سعيد
  • عرض 14 صورة
    شادي يحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 14 صورة
    شادي في جلسة تصوير مع والدته سميرة سعيد
  • عرض 14 صورة
    شادي يرقص مع والدته
  • عرض 14 صورة
    عيد ميلاد شادي نجل سميرة سعيد
  • عرض 14 صورة
    شادي يرقص مع والدته
  • عرض 14 صورة
    شادي ووالدته سميرة سعيد
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كتب - معتز عباس:

احتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي.

ونشرت سميرة مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على انستجرام، يوثّق أجمل اللحظات بينهما على أغنية "ماليش غيرك".

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة شادي، وكتبت: كل سنة وانت طيب يا شادى .. عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وعلقت المطربة لطيفة: "حبيبي ربنا يحميه ويحافظ عليه"، كما كتب الفنان سعد لمجرد: "كل سنة وانت طيب يا شادي".

ووجهت نجمات الفن التهنئة لـ شادي، أبرزهن المطربة بسمة بوسيل، الفنانة ليلى علوي، الإعلامية هبة الأباصيري، والفنانة هند صبري

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