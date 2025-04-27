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فؤاد عبدالواحد يتصدر التريند بـ "غيابك يوم"

06:35 م الأحد 27 أبريل 2025
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    الفنان فؤاد عبدالواحد
  • عرض 3 صورة
    الفنان فؤاد عبدالواحد
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كتبت- منال الجيوشي

طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيابك يوم"، وحصد أول مليون مشاهدة خلال وقت قياسي، متصدراً قائمة التريند في يوتيوب في السعودية وعدد من دول الخليج

الأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح، وألحان عزوف، بتوزيع أنيق حمل توقيع مشاري أبو جواد، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "غيابك يوم واحد في عيوني يا حبيبي سنين ياليتك تاخذ أشواقي معك، وتخفف أحزاني، ولا تسمع من العاذل ولا تسمع من الواشين"

فؤاد عبدالواحد يتصدر التريند أغنية غيابك يوم أغنية فؤاد عبدالواحد الجديدة
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