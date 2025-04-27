عمرو وهبة يعلق على صورته مع ليلى زاهر وهشام جمال: "أنا ليه واقف وقفة عبد الغفور البرعي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عمرو وهبة متابعيه، صورة جديدة من حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى زاهر والمنتج هشام جمال.

ونشر عمرو صورة مع زوجته وليلى زاهر وهشام جمال، عبر موقع "انستجرام"، وعلق: "مش عارف ليه أنا واقف وقفه عبد الغفور البرعي دي، بس ألف مبروك يا حبايب قلبي وربنا يبارك ونعيش ونفرح مع بعض ولبعض".

ومن جانبها ردت ليلى زاهر وكتبت: "الله يبارك فيك.. أحلى عمور وأحلى سلمى".

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وأقيم يوم الأربعاء الماضي، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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