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بحضور نجوم الفن.. شريف مدكور يحتفل بزفاف شقيقه عمرو (صور)

05:58 م الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    دنيا عبدالعزيز وليلى عز العرب وهيدي كرم
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    دنيا عبدالعزيز وانوشكا
  • عرض 9 صورة
    دنيا عدبالعزيز ودينا الراقصة
  • عرض 9 صورة
    شريف مدكرو ودنيا عبدالعزيز
  • عرض 9 صورة
    عمرو مدكور وزوجته
  • عرض 9 صورة
    شريف مدكرو ودنيا عبدالعزيز (
  • عرض 9 صورة
    دنيا عبدالعزيز
  • عرض 9 صورة
    دنيا عبدالعزيز وصديقاتها
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كتب - معتز عباس:

احتفل الإعلامي شريف مدكور بحفل زفاف شقيقه عمرو مدكرور، بحضور نجوم الفن والغناء.

ونشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك يا شريف لأخوك عمرو ، وعقبالك إن شاء الله".

حضر حفل الزفاف الفنانة هيدي كرم، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الراقصة دينا، الفنانة أنوشكا، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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الإعلامي شريف مدكور شريف مدكور يحتفل بزفاف شقيقه حفل زفاف شقيق شريف مدكور زفاف عمرو شقيق شريف مدكور شريف مدكور على انستجرام
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