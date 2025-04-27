بحضور نجوم الفن.. شريف مدكور يحتفل بزفاف شقيقه عمرو (صور)

كتب - معتز عباس:

احتفل الإعلامي شريف مدكور بحفل زفاف شقيقه عمرو مدكرور، بحضور نجوم الفن والغناء.

ونشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك يا شريف لأخوك عمرو ، وعقبالك إن شاء الله".

حضر حفل الزفاف الفنانة هيدي كرم، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الراقصة دينا، الفنانة أنوشكا، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم.

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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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