ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها: "حبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه"

القاهرة- مصراوي:

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد والدها الفنان أحمد زاهر والذي يوافق اليوم الأحد 27 أبريل، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات تجمعهما.

وعلقت ملك "كل سنة وانت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة إن يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك.. وانت مفيش زيك أصلا".

وتابع "كل سنة وانت أحلى، وأحن، وأعظم أب شافته عيني. أنا أسعد بنت واكتر بنت فخورة أنك أبوها، كل سنة وانت صاحبي اللي بحكيله كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه".

واختتمت "كل سنة وانت أغلى وأهم نعمة في حياتنا، ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا. بحبك قد الدنيا وما فيها".

جدير بالذكر أن أسرة الفنان أحمد زاهر احتفلت قبل يومين بزواج ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، وسط حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني.