هل أحالت الموسيقيين رضا البحراوي للتحقيق بعد إيقافها لـ حمو بيكا؟

كتب- مصطفى حمزة:

طالب مؤدي المهرجانات حمو بيكا، نقابة المهن الموسيقية، بالتحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، على غرار ما حدث معه، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يقدم موال مثير للجدل.

طارق عبدالستار مدير أعمال المطرب رضا البحراوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على مقطع الفيديو، الذي ظهر خلاله المطرب، وهو يقدم الموال نفسه، ومطالبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالتحقيق معه.

وقال "مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه رضا، عمره أكثر من 10 سنوات، ومن وقتها لم يعد إلى تقديم الموال، وأوضح هنا أنه بالفعل موال متداول".

وردا على سؤال هل قامت النقابة باستدعاء "البحراوي"، للتحقيق، أجاب "لا لم يحدث".

مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، كان قد نشر عبر صفحاته بيانا، وقال فيه : "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق.. طبعا أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي أنا محترم القرار جدا وملتزم بيه، بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم أستاذي النجم الكبير مصطفى كامل زي ما النقابة قامت بإصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا، تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنية دي".

وتابع "ويتم التحقيق معهم كلهم زيي بالظبط الأغنية، أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس، المقصود بكلام الأغنية أن الأم بتخاف على ابنها".

واستكمل: "وده موال قديم جدا، وأنا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي .. وزي ما اخواتي الصحفيين شيروا البوستات.. يشيروا البوست ده وأنا رافع لهم مطربين تانيين وهم بيغنوها برضه".

وأضاف: "أنا بحترم نقابة المهن الموسيقية وبحترم كل قراراتها وبحترم كل مؤسسات الدولة وكل عام وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

قرار النقابة

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا جاء فيه: "بناءً على ما ورد إلى نقابة المهن الموسيقية من إتصالات، فقد تابعت النقابة ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي المدعو محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا، والذي أثار استياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي استدعى اجتماعا عاجلا وفوريا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع السادة وكلاء النقابة حلمي عبدالباقي (وكيل أول النقابة)، ومحمد عبدالله (الوكيل الثاني)".

وقال محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي، إن نقابة المهن الموسيقية ستظل سندا وظَهرا لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.

وبناء على ما سبق فقد تقرر ما يلي: "إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق".

وتشدد النقابة العامة نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لا سيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية ومؤسسات الدولة.