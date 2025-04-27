آخرهن نجلاء بدر.. فنانات اعترفن بالخضوع لعملية شد الوجه

كتبت- منال الجيوشي

تلجأ عدد من الفنانات لإجراءات تجميلية، ليظهرن بمظهر جيد على الشاشة

كما خضعت عدد من الفنانات لجراحات تجميلية، وظهرت عدد منهن يتحدثن عن عملية "شد الوجه"، أبرزهن:

نجلاء بدر

خضعت الفنانة نجلاء بدر، لعملية شد الوجه الجراحي، ونشر طبيبها فيديو قبل وبعد العملية، حيث ظهرت "نجلاء" وهي تشكو من ترهل بالجلد، لتظهر بعد العملية بمظهر شاب

هيدي كرم

الفنانة هيدي كرم، خضعت لعملية شد الوجه والرقبة هذا العام، ونشرت فيديو قبل وبعد العملية، وظهر الفرق واضحا بعد نجاح العملية

وفاء سالم

الفنانة وفاء سالم، خضعت لعملية شد الوجه والرقبة منذ عامين، وانتشرت فيديوهات لها، بعد ظهورها بمظهر شاب، وحرص عدد من الجمهور على تهنئتها بنتيجة العملية

جويل مردينيان

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، قالت إنها أجرت عملية جراحية لشد الوجه، ونصحت السيدات بالخضوع لمثل هذا الإجراء في حال شعرن بعدم الرضا عن مظهرهن