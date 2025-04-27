حمو بيكا يدافع عن نفسه: الدنيا اتقلبت عليا والأغنية كل المطربين بيغنوها

كتبت- منى الموجي:

أكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أنه لم يقصد الإساءة لمؤسسات الدولة، من خلال الأغنية التي ظهر يغنيها في فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقافه.

وتحدث بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الأغنية قلتها عادي وعمري ما أغلط وكنت بخدم في جيشي، ولو أعرف إن فيها ضرر أو غلط، عمري ما هنطقها، دي أغنية متداولة على يوتيوب وكل المطربين الشعبي بيغنوها، بس لما جيت غنتها الدنيا اتقلبت عليا".

وتابع "لازم أوضح الرسالة دي عمري ما أقدر أغلط في بلدي، وفي أي حفلة بأي بلد برفع علم مصر على كتافي وببقى فخور، لو أعرف وغلاوة بنتي تاني عمري ما كنت هغنيها مش بقول كده عشان أرجع شغلي، رجعت مرجعتش طالع بقول إن عمري ما أغلط في بلدي، عملتوا حاجات كبيرة أنا مش قدها، آه مش بعرف لا أقرأ ولا أكتب بس بسمع اللي بيتقال، ليه تكبروا المواضيع معايا أنا بالذات، أنا مش حمل أي حاجة ولو أي حاجة هتبعدني عن بيتي وبنتي مش عايزها نهائي خالص، وياريت اللي بيكتب بلاش توصل الكتابة في حتة مش بتاعتنا، نخدم بلدنا برقبتنا".

كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا علق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه تصريحه عن العمل وتحويله للتحقيق، ونشر مقطع فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق، طبعاً أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي أنا محترم القرار جداً وملتزم بيه".

وأضاف: "بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم أستاذي النجم الكبير مصطفى كامل، زي ما النقابة قامت بإصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا، تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زيي بالظبط".

وتابع: "الأغنية أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس، المقصود بكلام الأغنية أن الأم بتخاف على ابنها، وده موال قديم جداً ومش مقصود منه الاستهانة بحد".

وأكمل: "وأنا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي، وزي ما اخواتي الصحفيين شيروا البوستات يشيروا البوست ده وأنا رافع لهم مطربين تانيين وهما بيغنوها برضه، أنا بحترم نقابة المهن الموسيقية وبحترم كل قراراتها وبحترم كل مؤسسات الدولة وكل عام وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف تصريح عمل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعائه للتحقيق، بعد تداول مقطع صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.