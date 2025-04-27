الشد العميق.. مراحل تغير ملامح نجلاء بدر بعد خضوعها لإجراءات تجميلية (صور)

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن خضوعها لإجراءات تجميلية في الوجه مؤخرًا، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بوضع "أشرطة لاصقة" تحت الأذن، للتغلب على ترهلات الجلد، والظهور أصغر عمرا في أعمالها الفنية.

الفنانة نجلاء بدر، نشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، وتحدثت فيه عن تفاصيل خضوعها لتجربة تجميلية، لشد عميق لجلد الرقبة والوجه والشفاه، حتى تظهر "أصغر سنا".

وقالت نجلاء في الفيديو: "أنا عايزة أعترف ليكوا اعتراف، في بعض الأعمال كنت بحط حاجة اسمها (tapping)، شريط لاصق علشان شد الوجه، علشان يلغي ترهلات الجلد، لغاية ما زهقت وقررت أغير، علشان من الحر مبيثبتش، و في التصوير بيضايقني وأحيانا مببقاش مبسوطة" .

وتابعت "فيه كتير نصحوني أعمل فيلر، بس الحاجات دي جربتها، ومحبيتهاش وغيرت من شكلي، وحسيت إني مش أنا".

وحكت نجلاء، في مقطع فيديو تفاصيل التجربة التي خضعت لها، والنتيجة التي وصلت إليها، قائلة: "كده دلوقتي فات 24 يوم، على فكرة ده أسرع قرار خدته وفي نفس الوقت أحسن قرار خدته ومندمتش عليه. لا فيه تجاعيد ولا فيه ترهلات، لا فيه فيلر ولا بوتكس، ولا فيه أي زيادات على بشرتي".

وأضافت: "كنت قاعدة بتفرج على صوري وأنا صغيرة واكتشفت إني رجعت لنفس الشكل وأنا صغيرة، نفس الشكل بالظبط هتشوفوه".

الفنانة نجلاء بدر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "في لحظة"، مع: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.