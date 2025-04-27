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أسرة "الزعيم" تحتفل بزفاف ابنة المنتج عصام إمام بحضور نجوم الفن (25 صورة)

02:03 م الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أسرة الزعيم عادل إمام
  • عرض 25 صورة
    أسامة منير وسهير جودة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي ومحمد إمام ومحمود عبدالمغني
  • عرض 25 صورة
    أم العروس نهلة رأفت مع ابنتها في حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة وأحمد آدم ويسرا
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة ومحمد إمام
  • عرض 25 صورة
    رامي إمام ونهلة رأفت
  • عرض 25 صورة
    سهير جودة ونهلة رأفت ويسرا
  • عرض 25 صورة
    لبلبة وعصام إمام ونهلة رأفت وإسعاد يونس
  • عرض 25 صورة
    لبلبة ونهلة رأفت وأحمد آدم ويسرا وخالد زكي وباسم سمرة وعصام إمام وسهير جودة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي وخالد زكي وإسعاد يونس
  • عرض 25 صورة
    محمد إمام وزوجته في حفل زفاف ابنة عمه المنتج عصام إمام
  • عرض 25 صورة
    إسعاد يونس وباسم سمرة
  • عرض 25 صورة
    محمود عبدالمغني وعصام إمام
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي في حفل زفاف ابنة عصام إمام ونهلة رأفت
  • عرض 25 صورة
    محمد إمام وزوجته ويسرا في حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام
  • عرض 25 صورة
    هاني وأمير رمزي ورامي إمام
  • عرض 25 صورة
    يسرا وإسعاد يونس في حفل زفاف ابنة عصام إمام
  • عرض 25 صورة
    يسرا وإسعاد يونس وشريف منير وعصام إمام ونهلة رأفت
  • عرض 25 صورة
    محمد إمام بصحبة زوجته وابنته في حفل زفاف ابنة عمه عصام إمام
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي وعصام إمام ونهلة رأفت
  • عرض 25 صورة
    يسرا ولبلبة ونهلة رأفت وإسعاد يونس وعصام إمام وخالد زكي وأحمد آدم وباسم سمرة
  • عرض 25 صورة
    يسرا وعصام إمام
  • عرض 25 صورة
    يسرا وخالد زكي
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كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس السبت 26 أبريل، حفل زفاف ابنة المنتج الكبير عصام إمام وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، بحضور أسرة شقيقه "الزعيم" عادل إمام، وعدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد إمام وزوجته وابنتاهما، النجمة يسرا، النجمة إسعاد يونس، النجمة لبلبة، الفنان أحمد آدم، الفنان خالد زكي، الفنان باسم سمرة، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أشرف زكي، الإعلامية سهير جودة، الإعلامي أسامة منير، الفنان شريف منير.

وظهرت العروس بملامح تشبه والدتها الفنانة نهلة رأفت، والتي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، بينها: فيلم حكايات الغريب بطولة شريف منير، ومحمود الجندي ومحمد منير، ومسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش بطولة حسن عابدين وفردوس عبدالحميد.

حفل زفاف عصام إمام نهلة رأفت عادل إمام نجوم الفن نجمات الفن
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