أسرة "الزعيم" تحتفل بزفاف ابنة المنتج عصام إمام بحضور نجوم الفن (25 صورة)

كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس السبت 26 أبريل، حفل زفاف ابنة المنتج الكبير عصام إمام وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، بحضور أسرة شقيقه "الزعيم" عادل إمام، وعدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد إمام وزوجته وابنتاهما، النجمة يسرا، النجمة إسعاد يونس، النجمة لبلبة، الفنان أحمد آدم، الفنان خالد زكي، الفنان باسم سمرة، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أشرف زكي، الإعلامية سهير جودة، الإعلامي أسامة منير، الفنان شريف منير.

وظهرت العروس بملامح تشبه والدتها الفنانة نهلة رأفت، والتي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، بينها: فيلم حكايات الغريب بطولة شريف منير، ومحمود الجندي ومحمد منير، ومسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش بطولة حسن عابدين وفردوس عبدالحميد.