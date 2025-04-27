مي عز الدين تدعم الشيف إبراهيم شعبان: شكرا على كرمك والبركة اللي في المكان

كتب- مصطفى حمزة:

حرصت النجمة مي عز الدين، على زيارة البلوجر والشيف إبراهيم شعبان ودعم تجربته في تقديم عن الحياة الريفية، و المطبخ الريفي.

إبراهيم شعبان، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من زيارة النجمة مي عز الدين، وظهرت فيه تعبر عن سعادتها بالمكان، قائلة "شكرا على استضافتك وكرمك والبركة اللي في المكان وحلاوة الطبيعة عندك، انبسطت اكتر حاجة في الدنيا وريحت بالي، واتفرجت على الطبيعة".

وعلق إبراهيم: "الشكر لله، ثم شكرا الفنانة مي عز الدين اللي نورتني شكرا على الدعم وروح حضرتك الجميلة، شكرا لكل حضراتكم على الحب والدعم المتواصل أحبكم في الله".

الشيف إبراهيم شعبان، نال شهرته عبر مواقع التواصل، من خلال مقاطع فيديو، ترصد بساطة وجمال الحياة الريفية، إلى جانب تقديم وجبات من المطبخ الريفي، ويقوم بتصويرها في مسقط رأسه في محافظة الغربية.

النجمة مي عز الدين، شاركت في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه"، مع النجوم آسر ياسين، ودياب، وعرض العمل في رمضان الماضي.