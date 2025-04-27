داليا البحيري تنشر صورة من احتفال رنا رئيس بليلة الحنة

كتب- مصطفى حمزة:

احتفلت الفنانة رنا رئيس، بـ ليلة الحنة، بحضور مجموعة من صديقاتها، وفي مقدمتهم الفنانة داليا البحيري.

الفنانة داليا البحيري، قامت بنشر صورة من حفل ليلة الحنة، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".

الفنانة رنا رئيس، احتفلت في مارس الماضي، بعقد قرانها على خطيبها، وشهد الحفل حضور الفنانات داليا البحيرى، ودنيا عبدالعزيز، ومصمم الأزياء إسلام سعد.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس، شاركت في بطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: إلهام شاهين، إنچي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد زاهر، أحمد رزق، إخراج محمد سامي.