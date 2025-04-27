حدث في الفن.. زفاف ابنة شقيق عادل إمام وإلغاء حفل تامر حسني بسبب الإصابات

نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المتعلقة بـ حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام شقيق النجم عادل إمام وحفل زفاف ابن الشاعر بهاء الدين محمد وإلغاء حفل تامر حسني بقصر البارون بسبب حدوث إصابات بين الجمهور، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..