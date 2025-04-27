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حدث في الفن.. زفاف ابنة شقيق عادل إمام وإلغاء حفل تامر حسني بسبب الإصابات

12:21 ص الأحد 27 أبريل 2025
حدث في الفن.. زفاف ابنة شقيق عادل إمام وإلغاء حفل تامر حسني بسبب الإصابات

النشرة الفنية

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نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المتعلقة بـ حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام شقيق النجم عادل إمام وحفل زفاف ابن الشاعر بهاء الدين محمد وإلغاء حفل تامر حسني بقصر البارون بسبب حدوث إصابات بين الجمهور، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..

حفل زفاف ابنته عصام إمام زفاف ابنة عصام إمام الزعيم عادل إمام عصام إمام حفل تامر حسني حادثة قصر البارون حادثة ستاند قصر البارون نجوم الفن الشاعر بهاء الدين محمد نجل بهاء الدين محمد كارمن سليمان مهرجان موازين

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